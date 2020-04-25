Фазель: никто не знает, будут ли представлены игроки НХЛ на ОИ-2022

25 апреля 2020     7
Фазель: никто не знает, будут ли представлены игроки НХЛ на ОИ-2022

23:49

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель оценил шансы игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сыграть на Олимпийских играх-2022.

globallookpress.com

«До начала кризиса, вызванного коронавирусом, мы наладили очень хороший диалог с НХЛ по поводу возможного участия игроков лиги в Олимпийских играх. Сейчас мы не знаем, каким будет следующий сезон в НХЛ, каким он будет в Европе. Мир сейчас сходит с ума. Никто не знает, будут ли игроки НХЛ представлены на Олимпиаде. Но я надеюсь, что как только мы победим коронавирус, ситуация в целом поменяется. НХЛ — мощная профессиональная лига, посмотрим сколько денег потеряют они и какой ситуация будет в Китае. Нынешняя ситуация — это возможность объединиться. Думаю, следующей весной мы узнаем, сыграют хоккеисты из НХЛ участвовать в Олимпийских играх», — цитирует Фазеля РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее сообщалось, что российские хоккеистки сыграют с США и Канадой на групповом этапе ОИ-2022.

Источник: Россия Сегодня

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