Федун считает, что пик пандемии коронавируса в Европе пройден

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение о ситуации с распространением пандемии коронавируса

РИА Новости

«Очень тяжёлая ситуация в США, там непонятно, как это всё будет развиваться. Но по той статистике, которую мы видим, пик коронавируса в Европе, особенно в Италии, Испании, уже пройден, и сейчас распространение инфекции находится на плато. Можно ожидать, что те люди, которые могли заболеть вирусом, уже заболели и дальше рынок начнёт потихоньку выходить из кризиса», — приводит слова Федуна РБК.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Айртон выставил свою футболку на аукцион для борьбы с коронавирусом.