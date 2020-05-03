Фигурист Алиев рассказал о мечте записать песню на собственные стихи

3 мая 2020     7
Фигурист Алиев рассказал о мечте записать песню на собственные стихи

23:35

Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев рассказал о своих увлечениях.

РИА Новости

«Вдохновение есть. Я до сих пор пишу стихи. Пишу под музыку и хочу воплотить свою мечту в реальность — в течение лета попробовать, если всё будет хорошо, наладить общение с каким-нибудь лейблом и выпустить через их платформу свой трек. Сейчас я написал порядка трёх-четырёх полноценных треков. Иногда просто стихи пишу, а иногда под музыку. Мне это нравится. Я начинаю общаться с людьми, которые в этом пространстве уже чего-то добились. Пытаюсь познать эту почву, чтобы грамотно всё сделать в дальнейшем», — рассказал Алиев телеканалу «Санкт-Петербург».

Ранее канадский фигурист Нгуен опроверг слухи о романе с Медведевой.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Фигурист Алиев рассказал о мечте записать песню на собственные стихи
Фигурист Алиев рассказал о мечте записать песню на собственные стихи

23:35 Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев рассказал о своих увлечениях. РИА Новости «Вдохновение есть. Я до …


«Полностью лояльный человек»: почему Дональд Трамп хочет назначить отставного генерала послом США на Украине
«Полностью лояльный человек»: почему Дональд Трамп хочет назначить отставного генерала послом США на Украине

Новым послом США на Украине может стать генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. О намерении выдвинуть его кандидатуру на этот пост …


Лидерству США предрекли конец из-за пандемии коронавируса
Лидерству США предрекли конец из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса положила конец лидерству США на международной арене, заявили авторы статьи, опубликованной в издании Le Monde. По мнению журналистов, …


Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек. Об этом сообщает …


Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов
Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов

Заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов умер на 86 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты