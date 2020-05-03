Фигурист Алиев рассказал о мечте записать песню на собственные стихи

Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев рассказал о своих увлечениях.

РИА Новости

«Вдохновение есть. Я до сих пор пишу стихи. Пишу под музыку и хочу воплотить свою мечту в реальность — в течение лета попробовать, если всё будет хорошо, наладить общение с каким-нибудь лейблом и выпустить через их платформу свой трек. Сейчас я написал порядка трёх-четырёх полноценных треков. Иногда просто стихи пишу, а иногда под музыку. Мне это нравится. Я начинаю общаться с людьми, которые в этом пространстве уже чего-то добились. Пытаюсь познать эту почву, чтобы грамотно всё сделать в дальнейшем», — рассказал Алиев телеканалу «Санкт-Петербург».

Ранее канадский фигурист Нгуен опроверг слухи о романе с Медведевой.