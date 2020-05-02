Фигуристка Куракова рассказала, как получила главную роль в шоу Авербуха в 15 лет

2 мая 2020     10
Фигуристка Куракова рассказала, как получила главную роль в шоу Авербуха в 15 лет

13:00

Выступающая за Польшу российская фигуристка Екатерина Куракова рассказала, как получила главную роль в шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес» в конце 2017 года, когда ей было 15 лет.

© Raniero Corbelletti/AFLO globallookpress.com

«Шла вечерняя тренировка, я была ужасно уставшая, исполняла прыжок с неудобного захода и думала: «Господи, когда это закончится, я так хочу спать, хочу домой…» Вдруг в двери заходит Илья Авербух. Я думаю: «Так, погнали, что-то серьезное намечается». Он попросил откатать короткую программу, и я выложилась по полной — улыбка, манеры», — цитирует Куракову «Газета.ru»

По её словам, Авербуху очень понравилось её выступление и он пригласил её на главную роль. Кроме того, она призналась, что он её приглашал выступить в роли Алисы и в этому году, но она готовилась к чемпионату Европы.

Ранее Куракова назвала правильным решением отмену чемпионата мира в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

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