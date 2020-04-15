Фигуристка Сафонова заявила, что ждёт возвращения Загитовой к соревнованиям

Бывшая российская фигуристка Виктория Сафонова, которая на данный момент выступает за сборную Белоруссии, высказалась о решении Алины Загитовой приостановить карьеру.
© Naoki Morita/AFLO
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«Я бы хотела, чтобы Загитова вернулась. Это было бы круто», — цитирует Сафонову «Спорт-Экспресс».
Она отметила, что Загитова является особенной спортсменкой и было бы интересно вновь увидеть её на льду в соревнованиях.
17-летняя Загитова является чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр. В декабре 2019 года спортсменка заявила о приостановке профессиональной карьеры.
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