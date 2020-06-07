Фигуристы Алиев и Самарин проверились на COVID-19

Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Александр Самарин проверились на коронавирус.

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Их тесты дали отрицательный результат, поэтому с 7 июня оба приступают к тренировкам на сборе в Кисловодске.

«Сегодня пришли результаты, второе тестирование на коронавирус у всех ребят и тренеров дало отрицательный результат. С завтрашнего дня мы выходим на лед», — приводит РИА Новости слова тренера Алиева Евгения Рукавицына.

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