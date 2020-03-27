Финская фигуристка: фабрика Тутберидзе — признак бесчеловечной культуры

13:30

Финская фигуристка Киира Корпи высказалась о работе российского тренера Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно добиваются высоких результатов на международных соревнованиях.

РИА Новости

«Я не считаю, что детская фабрика Этери Тутберидзе — самая большая проблема в фигурном катании. Проблема в больной культуре. Фабрика Тутберидзе — признак бесчеловечной культуры, которую исповедует наш спорт. Она не причина», — цитирует Корпи The Guardian.

Она отметила, многие тренеры работают по схеме Тутберидзе, и это является проблемой, так как, по её мнению, ненормально, когда 12-летние дети часто приходят в больницу с теми травмами, которые у них не должны возникать в таком возрасте.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила, почему считает Тутберидзе лучшим тренером сезона.