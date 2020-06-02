ФНС откроет налоговые для приёма граждан по предварительной записи

1 июня 2020     14
ФНС откроет налоговые для приёма граждан по предварительной записи

Федеральная налоговая служба (ФНС) России откроет налоговые инспекции для приёма граждан по записи с 15 июня.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

«С учётом эпидемиологической обстановки обратиться в налоговую можно по предварительной записи», — указано в тексте.

Также в ФНС напомнили о существовании возможности удалённо решить многие налоговые вопросы.

6 мая глава ФНС России Даниил Егоров представил на совещании с российским президентом Владимиром Путиным презентацию, в которой говорилось, что поступления налогов в стране в апреле снизились на 31,4%.

Источник: Россия Сегодня

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