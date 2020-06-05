Фроловцева выразила соболезнования в связи со смертью Кокшенова

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Анна Фроловцева в разговоре с RT выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России, режиссёра и сценариста Михаила Кокшенова.
«Я с ним снималась. Он был очень хорошим артистом и человеком. Всегда с юмором. Мне говорили, что он болел. Очень жалко, что жизнь так устроена, деваться некуда», — сказал актриса.
Ранее поэтесса Любовь Воропаева сообщила, что Михаил Кокшенов скончался возрасте 83 лет.
Источник: Россия Сегодня