ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

28 марта 2020     18
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

14:07

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.

© Андрей Стенин РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, группировка состояла из жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.

«Пресечена противоправная деятельность преступной группы, состоящей из жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, причастных к модернизации гражданского оружия в боевые аналоги с целью его последующего сбыта», — говорится в заявлении ЦОС.

Уточняется, что в ходе операции оперативники изъяли три пистолета-пулемёта, девять пистолетов и револьверов, четыре охотничьих карабина и винтовки, а также различные боеприпасы и порох.

Ранее сотрудники ФСБ задержали на Сахалине двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум. При обыске у них нашли оружие и патроны.

Источник: Россия Сегодня

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