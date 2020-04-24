Футболист «Локомотива» Баринов помог подмосковной больнице во время пандемии

24 апреля 2020     4
Футболист «Локомотива» Баринов помог подмосковной больнице во время пандемии

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов приобрёл медицинские маски и респираторы для больницы в подмосковном городе Щёлково.

Об этом сообщается в Twitter сборной России.

«Полузащитник передал респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики. Вместе победим», — говорится в сообщении.

Баринов является уроженцем Щёлковского района.

Ранее хоккеисты Александр Овечкин и Уэйн Гретцки собрали более $40 тысяч пожертвований на борьбу с коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

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