Ранее хоккеисты Александр Овечкин и Уэйн Гретцки собрали более $40 тысяч пожертвований на борьбу с коронавирусом.

«Полузащитник передал респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики. Вместе победим», — говорится в сообщении.

Об этом сообщается в Twitter сборной России.

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов приобрёл медицинские маски и респираторы для больницы в подмосковном городе Щёлково.

Футболист «Локомотива» Баринов помог подмосковной больнице во время пандемии

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