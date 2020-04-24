Футболист «Локомотива» Баринов помог подмосковной больнице во время пандемии

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов приобрёл медицинские маски и респираторы для больницы в подмосковном городе Щёлково.
Об этом сообщается в Twitter сборной России.
«Полузащитник передал респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики. Вместе победим», — говорится в сообщении.
Баринов является уроженцем Щёлковского района.
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Источник: Россия Сегодня