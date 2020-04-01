Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает пресс-служба клуба, игроки согласились на 40% сокращение оклада.
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что Илья Геркус оценил финансовые потери российских клубов из-за пандемии.
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Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат
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