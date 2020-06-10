Футбольный сезон в MLS возобновится 8 июля

Североамериканская Высшая футбольная лига (MLS) объявила о предстоящем возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба лиги, соревнования пройдут спортивном комплексе ESPN Wide World в парке развлечении Disney World в Орландо, Флорида.

Сезон будет доигран в формате плей-офф, в котором все 26 команд будут поделены на шесть групп. По итогам групповой стадии в плей-офф выйдут команды занявшие первые и вторые места, а также четыре лучше команды ставшие третьими.

Победитель турнира получит путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Отмечается, что после завершения турнира, будет возобновлён регулярный чемпионат MLS, а все очки, заработанные на групповом этапе турнира будут зачтены в турнирную таблицу.

Ранее был обнародован предварительный календарь заключительного этапа сезона НБА, который пройдёт в Disney World.