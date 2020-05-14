Гастроэнтеролог оценил сообщения о новом клиническом проявлении коронавируса

14 мая 2020     6
Гастроэнтеролог оценил сообщения о новом клиническом проявлении коронавируса

18:28

Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Семён Раппопорт оценил сообщения о новом клиническом проявлении коронавируса, когда в процессе лечения у двух пациентов появилась отрицательная динамика в виде «острого живота».

АГН «Москва»

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что никакого отношения к вирусу перитонит не имеет.

«Перитонит появляется, когда есть воспаление предметное», — пояснил он.

По его словам, это нетипично для такой инфекции, как COVID-19.

Как отметил Раппопорт, когда серозная оболочка начинает страдать, «здесь совсем другое».

Ранее в ФМБА рассказали о новом клиническом проявлении коронавируса.

«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — говорится в сообщении.

НТВ сообщал, что в московской Городской больнице имени С.И. Спасокукоцкого рассказали о работе по борьбе с COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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