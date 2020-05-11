Геркус отреагировал на твит Белого дома о победе над нацизмом

Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в социальных сетях заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. При этом в сообщении не говорилось о вкладе Советского Союза в победу .

«Это сделали русские. Вместе с союзниками», — написал Геркус в комментариях под публикацией Белого Дома в Twitter .

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал публикацию Белого дома в Twitter, в которой говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.

Геркус отреагировал на твит Белого дома о победе над нацизмом 10 мая 2020, 23:57 Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал публикацию Белого дома в Twitter, в …



Тактаров оценил шансы Нурмагомедова в поединке с Гэтжи Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров высказался о шансах россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Джастином …



В российском регионе отменят пропуска для выхода из дома В Татарстане с 12 мая отменят пропуска, необходимые для выхода из дома. Об этом сообщается в постановлении на официальном портале …

