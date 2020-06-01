Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными

1 июня 2020     18
Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными

23:16

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о прощании клуба с тренером Юрием Сёминым в соцсетях.

© РИА Новости

«Я, конечно, понимаю, что «Локомотив» пытается как может сгладить ситуацию и сказать добрые слова. Но отчего-то чувство от их «220 постов» очень неловкое. Тяжёлое, прямо скажу, чувство. Все сказанные слова кажутся лишними, неуместными, а потому неискренними и ненужными», — написал Геркус в Twitter.

Юрий Сёмин покидает «Локомотив» в связи с истечением срока контракта. Вместо 73-летнего тренера команду возглавит 40-летний серб Марко Николич.

Ранее Алексей Миранчук отметил эмоциональность Сёмина.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Коронавирус выявили у двух сотрудников детсадов в Приморье
Коронавирус выявили у двух сотрудников детсадов в Приморье

У двух сотрудников детских садов в городах Находка и Лучегорск Приморского края диагностирован коронавирус, по факту инцидента будет проведено расследование, …


Лучший боец UFC Джонс отказался от титула чемпиона в полутяжелом весе
Лучший боец UFC Джонс отказался от титула чемпиона в полутяжелом весе

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс заявил об отказе от титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об …


Популярной соцсети предложили переехать из-за «гонений» Трампа
Популярной соцсети предложили переехать из-за «гонений» Трампа

Министр по цифровым технологиям Франции Седрик О предложил сети микроблогов Twitter перенести свою штаб-квартиру в его страну. Об этом он …


Трампа спрятали в подземный бункер во время протестов у Белого дома
Трампа спрятали в подземный бункер во время протестов у Белого дома

Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземный бункер во время протестов у Белого дома …


Туристы стали свидетелями крушения самолета в море и поделились впечатлениями
Туристы стали свидетелями крушения самолета в море и поделились впечатлениями

Туристы, отдыхавшие на пляже графства Гэмпшир, стали свидетелями падения частного самолета Cirrus SR22 в воду и рассказали о впечатлениях. Их …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты