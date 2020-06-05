Гидрометцентр ожидает аномальное тепло в европейской части России

5 июня 2020     16
Гидрометцентр ожидает аномальное тепло в европейской части России

00:59

Аномальное тепло придёт на территорию европейской части России с субботы, 6 июня. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

АГН «Москва» © Александр Авилов

«Потепление коснётся всей европейской части России. С субботы температура выше нормы на 2—4 °С на большинстве территории», — сказал он.

По его словам, особенно тепло будет в Северо-Западном федеральном округе и на северо-востоке территории.

«Например, в Санкт-Петербурге в начале следующей недели очень высокие температуры — на 5—6 °С выше нормы, в Псковской, Новгородской областях, в Коми, на севере Урала, в Перми — на 8—10 °С выше нормы», — сообщил специалист.

Как отметил Вильфанд, такая аномально тёплая погода сохранится на европейской части России минимум до 10 июня.

Подчёркивается, что аномальное тепло придёт и в Москву, где температурные аномалии в ближайшие дни будут достигать 6 °С .

Ранее Вильфанд отметил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха может подняться до +31 °C.

Источник: Россия Сегодня

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