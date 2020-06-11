Гидрометцентр предупредил москвичей о прохладной погоде на выходных

11 июня 2020     14
Гидрометцентр предупредил москвичей о прохладной погоде на выходных

05:30

Прохладная погода ниже нормы на 1—2 °С ожидается в Москве на выходных. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

globallookpress.com

«В субботу уже температурный фон +16…+21 °С в Московской области, и эта температура ниже нормы на 1—2 °С. После такой жары, конечно, это будет очень сильное понижение», — приводит ТАСС его слова.

В начале следующей недели синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры в столице.

Ранее стало известно, что Россию ждёт «арктическое вторжение».

Источник: Россия Сегодня

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