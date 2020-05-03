Гилерме сомневается, что чемпионат РПЛ будет возобновлён

3 мая 2020     16
Гилерме сомневается, что чемпионат РПЛ будет возобновлён

19:39

Вратарь московского «Локомотива» Маринату Гилерме сомневается, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за пандемии коронавируса,

© Алексей Филиппов РИА Новости

«Никто не знает, когда разрешат тренироваться с командой. Ждём ответа от РФС. Физически чувствую себя нормально, но проблема возникает с техникой. Честно говоря, я не очень уверен, что чемпионат продолжится», — сказал Гильерме в прямом эфире Instagram с экс-вратарём «Локомотива» Русланом Нигматуллиным. 

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура. На момент паузы «Локомотив» занимал второе место в турнирной таблице.

Ранее экс-президент «Локомотива» Наумов заступился за Гилерме после слов Романцева.

Источник: Россия Сегодня

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