Гимнаст Нагорный оценил свои шансы на турнире по CS:GO

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный оценил свои шансы на турнире по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

РИА Новости

«Не могу сказать, что мы суперпрофессионалы. Про себя скажу, что три-четыре года назад играл намного лучше. Чтобы восстановить форму, нужно месяц-два практиковаться каждый день. Сейчас такой возможности нет, тем более на базе медленная сеть. Дома немного вспомнил навыки. Нам нужно придумать, что делать с интернетом, потому что проводного у нас нет. Но мы обязательно сделаем всё возможное, чтобы принять участие. Возьмём один день, чтобы сыграться, потому что появилось много новых карт, и тогда уже оценим свои шансы. Правда, двое ребят приедут и заселятся только 31-го числа, когда турнир уже начнётся. Это вызов, но мы, спортсмены, должны его принять», — сказал Нагорный в интервью RT.

Ранее Нагорный объяснил, как самоизоляция сказалась на его семейной жизни.

RT будет вести прямую трансляцию матчей турнира в социальной сети «ВКонтакте».