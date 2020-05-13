Глава Архангельской области назвал сроки референдума о слиянии с НАО

13 мая 2020     9
Глава Архангельской области назвал сроки референдума о слиянии с НАО

23:44

Временно исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что референдум об объединении с Ненецким автономным округом (НАО) планируется провести в сентябре, одновременно с выборами губернаторов обоих регионов.

kremlin.ru

«Мы ставим перед собой задачу и цель уже проговорить с людьми к сентябрю и совместить это с выборами высших должностных лиц на территории субъектов наших двух регионов», — приводит слова Цыбульского в эфире телеканала «Россия 24» РИА Новости.

При этом, по его словам, в случае поддержки жителями идеи объединения регионов выборы двух губернаторов не потеряют смысл из-за ожидающегося длительного переходного периода.

«Если решение на референдуме состоится, это потребует серьёзной работы и переходного периода, чтобы унифицировать всю юридическую и экономическую базу двух субъектов. Это работа, которая затянется минимум на год или больше», — объяснил врио губернатора Архангельской области.

Он добавил, что название для объединённого региона будет также обсуждаться на голосовании.

13 мая Архангельская область и НАО подписали меморандум о намерении объединиться.

Член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor прокомментировал решение об объединении регионов.

Подробнее по теме — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня

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