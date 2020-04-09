Глава британского МИД рассказал о состоянии Джонсона

Глава британского МИД Доминик Рааб рассказал о состоянии премьер-министра Великобритании Джонсона.
Источник: Россия Сегодня
Глава британского МИД Доминик Рааб рассказал о состоянии премьер-министра Великобритании Джонсона.
Источник: Россия Сегодня
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Русская «матрешка» и американский «эффект домино»: как понять современные изменения мира
Современный псевдоглобализированный мир вступил в стадию быстрой трансформации и неопределенности развития, что отразится на образе жизни всех слоев общества во …
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Вести Севастополь 9.04.2020. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – В Севастополе новый случай коронавируса. Режим самоизоляции продлён. – Замминистра обороны приехал в город, чтобы увидеть, …
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В Севастополе для изоляции подготовлено 500 мест в обсерваторах
В связи с обострением эпидемиологической обстановки, городские власти усилили контроль за режимом самоизоляции. Проезд в регион по автомобильным дорогам теперь …
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Операция по вывозу бомжей из Сочи закончилась бегством и избиением казаков
В Сочи операция по вывозу бомжей из города закончилась бегством и избиением казаков. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает …
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Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс». «Игроки “Локомотива” заработали очень серьезную …