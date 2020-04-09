Глава британского МИД рассказал о состоянии Джонсона

Русская «матрешка» и американский «эффект домино»: как понять современные изменения мира Современный псевдоглобализированный мир вступил в стадию быстрой трансформации и неопределенности развития, что отразится на образе жизни всех слоев общества во …



Вести Севастополь 9.04.2020. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – В Севастополе новый случай коронавируса. Режим самоизоляции продлён. – Замминистра обороны приехал в город, чтобы увидеть, …



В Севастополе для изоляции подготовлено 500 мест в обсерваторах В связи с обострением эпидемиологической обстановки, городские власти усилили контроль за режимом самоизоляции. Проезд в регион по автомобильным дорогам теперь …



Операция по вывозу бомжей из Сочи закончилась бегством и избиением казаков В Сочи операция по вывозу бомжей из города закончилась бегством и избиением казаков. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает …

