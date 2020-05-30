Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

30 мая 2020     14
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно задекларированному по закону о статусе депутата доходу, в прошлом году Шапошников заработал 1 951 949 000 рублей. Соответствующие данные размещены на сайте представительного законодательного органа.

Кроме того, в декларации Шапошникова указана квартира площадью почти в 270 квадратных метров, парковочное место, автомобиль Mercedes и коттедж площадью 277,7 квадратного метра во временном пользовании. Как отмечает «Интерфакс», в 2018 году доход депутата составлял 24 миллиона рублей.

В тройку самых высокооплачиваемых чиновников также вошли глава депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева, доход которой в 2019 году составил 156,9 миллиона рублей, и журналист Андрей Медведев, в декларации которого сообщается о 25,9 миллиона рублей.

Источник: Лента.Ру

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