Глава ОНК Москвы призвал освободить из СИЗО обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков призвал в связи с пандемией коронавирусной инфекции заменить для обвиняемых в ненасильственных преступлениях содержание в СИЗО на домашний арест. Об этом говорится в заявлении главы ОНК Москвы, поступившем в RT.

РИА Новости

«Прекращение следственных действий в условиях карантина, а также недопуск адвокатов и членов ОНК Москвы (в СИЗО. — RT) являются нарушением прав человека, несмотря на то что данные меры принимаются для сохранения здоровья и жизни людей», — говорится в заявлении.

Председатель ОНК Москвы также призвал суды предоставить отсрочку для отбытия наказания осуждённым на административный арест или заменить его альтернативным наказанием.

Георгий Волков напомнил, что в условиях пандемии верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обратилась ко всем государствам с просьбой освободить заключённых, не представляющих опасности, и в кратчайшие сроки разгрузить тюрьмы.

Ранее RT сообщил, что с 31 марта в СИЗО прекращён допуск адвокатов, следователей и членов ОНК.