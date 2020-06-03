Главархив представил новые экспонаты в виртуальном музее о Москве

Главархив представил новые экспонаты в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». На сайте музея появился новый раздел «Фотолетопись Москвы», в котором опубликованы фотографии столицы с конца XIX века до настоящего времени. Об этом сообщили «Ленте.ру» в правительстве Москвы.

В сообщении отмечается, что изображения позволяют проследить, как разрастался и застраивался город. В частности, как метро становилось доступно все большему числу москвичей. Среди фотографий также — снимки будничной и праздничной жизни жителей столицы. Большое количество снимков отражают подвиг Москвы во время Великой Отечественной войны.

«В начале мая запустился виртуальный музей “Москва — с заботой об истории”, основой для которого послужили около 7500 документов и предметов военного времени», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Музей оказался популярным среди горожан — его посетили уже более 180 тысяч москвичей. Но мы не стоим на месте и расширяем экспозицию», — подчеркнула она.

Часть изображений раздела «Фотолетопись Москвы» посвящена московскому детству c конца XIX века до 90-х годов ХХ века. Фотографии позволяют увидеть, как на протяжении столетия эволюционировал образ детства в фотоискусстве. Дореволюционное московское детство передали снимки мастера-фотолюбителя Николая Щапова и известного профессионального московского фотографа Ефима Павлова.

Документы и предметы, представленные в виртуальном музее, были собраны в рамках акции «Москва — с заботой об истории», которую с апреля прошлого года проводят Главархив и центры госуслуг «Мои Документы». За это время на вечное хранение в Главархив поступило более шести тысяч документов и более тысячи предметов. После снятия ограничительных мер в городе акция продолжится, и все желающие смогут передать документы на вечное хранение.

Источник: Лента.Ру