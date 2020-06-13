Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении

13 июня 2020     2
Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении

22:27

Глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями.

© belgazprombank.by

Как сообщает телеканал «Белоруссия 1», против него было возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело против директора Могилёвской областной дирекции банка Сергея Кармызова. Он обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Речь идёт о манипуляции с выдачей банковских кредитов — фактически, о продаже кредитов», — заявила диктор.

Как отметили в эфире телеканала, потерпевшие оценивают «причинённый ущерб в десятки тысяч долларов».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о задержании порядка 15 человек по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.

В «Газпроме» отреагировали на задержание в Белоруссии топ-менеджеров Белгазпромбанка.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

«Краснодар» крупно уступил «Сочи» в контрольном матче
«Краснодар» крупно уступил «Сочи» в контрольном матче

22:20 Футболисты «Краснодара» потерпели поражение от «Сочи» в контрольном матче. © Футбольный клуб «Краснодар» Встреча прошла в Краснодаре и завершилась …


Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении
Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении

22:27 Глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями. © belgazprombank.by Как сообщает телеканал «Белоруссия …


В Непале одобрили включение в состав страны спорных с Индией земель
В Непале одобрили включение в состав страны спорных с Индией земель

Палата представителей парламента Непала в субботу, 13 июня, утвердила новую карту страны, которая включает территории, являющиеся предметом спора с Индией. …


В офисе Зеленского опровергли информацию о вспышке коронавируса
В офисе Зеленского опровергли информацию о вспышке коронавируса

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли появившуюся в СМИ информацию о вспышке коронавируса. «После возвращения из Франции (однодневный визит …


Ростуризм заявил о неготовности других стран принимать туристов из России
Ростуризм заявил о неготовности других стран принимать туристов из России

В настоящий момент другие страны не подтвердили готовность принимать российских туристов. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты