Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

30 марта 2020     11
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

09:34

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки. По его словам, в настоящее время на лечении в медицинском центре находятся 348 человек.

АГН «Москва»

«Состоят на лечении 348. Из них с диагнозом «пневмония» — 175, COVID — 193 (78 подтверждённых, 115 вероятных)», — написал он в Facebook.

Проценко отметил, что скончался пациент 80 лет, у которого были диагностированы коронавирус, сердечная недостаточность, пневмония и гематурия, четверо суток он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Второй умерший — пациент 69 лет с сахарным диабетом, он находился на ИВЛ трое суток.

По данным на 29 марта, в России COVID-19 заражены 1534 человека.

Число заболеваний в Москве превысило тысячу.

Источник: Россия Сегодня

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