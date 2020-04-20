«Глобальный механизм реагирования»: как страны G20 координируют действия по борьбе с коронавирусом

В воскресенье, 19 апреля, состоялась видеоконференция министров здравоохранения государств «Большой двадцатки», посвящённая преимущественно борьбе с коронавирусной инфекцией. В ходе заседания глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией, а также усовершенствовать механизм глобального реагирования на подобные вызовы. Между тем за несколько дней до саммита США объявили о приостановке финансирования ВОЗ. Эксперты отмечают, что эта структура играет важную роль в борьбе с COVID-19, особенно в условиях, когда многие государства Запада отказываются помогать даже своим союзникам.

19 апреля в формате видеоконференции прошёл саммит министров здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20), посвящённый «вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией в мире и её влияния на здравоохранение». В нём принял участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он призвал поддержать усилия ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса, а также улучшить механизмы реагирования на подобные угрозы.

«Мы уже сегодня должны задуматься о необходимости совершенствования глобального механизма реагирования на вызовы с инфекционными заболеваниями», — заявил Мурашко во время своего выступления.

Помимо стран «Большой двадцатки», в видеоконференции участвовали представители нескольких стран, не входящих в группу, а также международных и региональных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, Всемирный банк, Организацию экономического сотрудничества и развития.

По словам министра здравоохранения Саудовской Аравии (в 2020 году королевство председательствует в G20. — RT) Тауфика ар-Рабиа, цель совещания — совместными усилиями определить «общие приоритеты в сфере здравоохранения», в частности по вопросу борьбы с пандемией коронавируса. Ар-Рабиа также отметил, что саммит был призван помочь государствам осуществить обмен «передовыми практиками», «инновационными и эффективными решениями», необходимыми для «совершенствования всего спектра инициатив по борьбе с COVID-19 по всему миру».

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Напомним, в конце марта в режиме онлайн прошла встреча лидеров G20, на которой министрам здравоохранения стран «Большой двадцатки» было поручено организовать встречу, поделиться накопленным опытом и разработать комплекс неотложных мер по совместной борьбе с пандемией. Об этом говорилось в пресс-релизе организаторов конференции.

Тогда с предложением создать «зелёные коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», выступил президент России Владимир Путин.

«В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов, это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — заявил российский лидер.

Вспышку COVID-19 впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На текущий момент за пределами Китая болезнь выявлена у пациентов более чем в 200 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 19 апреля заболевание подтверждено в общей сложности более чем у 2,3 млн человек, их них 164 тыс. скончались.

США находятся на первом месте в мире по числу заболевших, там выявлено свыше 746 тыс. случаев заражения. В Европе лидером по количеству инфицированных стала Испания (почти 196 тыс. случаев), за ней следуют Италия (около 179 тыс. случаев), Франция (порядка 153 тыс.) и Германия (более 145 тыс.).

Очередь за бесплатными масками в Нью-Йорке Reuters © Jeenah Moon

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, несмотря на то что в целом на мировой арене наблюдается дефицит взаимодействия по вопросам распространения коронавирусной инфекции, встреча представителей стран «Большой двадцатки» — «хороший шанс нормализовать такое сотрудничество».

«G-20 представляет собой ту структуру, которая вне зависимости от блоковых позиций союзов или их отсутствия способна объединить разные страны в решении такой важной проблемы, как пандемия COVID-19», — заявил аналитик в беседе с RT.

Шаповалов также подчеркнул, что в чрезвычайных условиях странам мира особенно важно «наладить контакт».

«Мы видим, что даже союзные государства не очень-то помогают друг другу в борьбе с инфекцией. Особенно хорошо это проиллюстрировала ситуация с распространением коронавируса в Европе, где страны объединения стразу разрушили «шенген» и забыли о каких-либо обязательствах друг перед другом. Есть лишь отдельные страны, которые демонстрируют солидарность, прежде всего это Китай и Россия», — заявил эксперт.

Ситуация вокруг ВОЗ

В преддверии встречи министров здравоохранения стран G20 ВОЗ подготовила программный документ, в котором обвиняет государства мира в неготовности к пандемии, требует больших инвестиций и подчёркивает свою лидирующую роль в мировой борьбе с инфекционными заболеваниями. В этом 16-страничном документе, который оказался в распоряжении немецкого журнала Der Spiegel, говорится также о том, что большинство государств мира плохо или посредственно подготовлены к эпидемии.

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По данным организации, только треть стран способны обнаруживать вспышки эпидемий и реагировать на них, но даже в высокоразвитых системах здравоохранения возможности оказания базовых услуг «ограниченны». В бедных же странах с более слабыми системами последствия пандемии коронавируса будут «катастрофическими», считают представители организации.

Напомним, за несколько дней до встречи министров здравоохранения стран G20 президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения.

«Будучи ведущим донором Всемирной организации здравоохранения, США вынуждены настаивать на полной подотчётности. Одним из самых опасных и дорого обошедшихся решений ВОЗ было её роковое выступление против ограничения сообщения с Китаем и другими странами», — заявил в своём выступлении глава Белого дома.

Международное сообщество негативно отреагировало на решение Трампа. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своём Twitter, что Европейский союз «глубоко сожалеет» о сложившейся ситуации.

«В то время, когда усилия данной организации (ВОЗ. — RT) как никогда необходимы для сдерживания и ослабления пандемии коронавируса, этому шагу не может быть оправдания. Только объединив усилия, мы сможем преодолеть этот кризис, которому неведомы никакие границы», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп Reuters © Al Drago

Своё несогласие с решением главы Белого дома приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения выразили Китай, Германия и Франция.

Россия также осудила действия Вашингтона. Постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил журналистам, что решение США приостановить взносы «наносит серьёзный урон международной организации, которая играла и продолжает играть ведущую, координирующую роль в борьбе с пандемией COVID-19».

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что «сейчас не время» для приостановки финансирования ВОЗ и любых других гуманитарных структур, необходимых для борьбы с пандемией COVID-19. По его словам, Всемирная организация здравоохранения — важный институт, имеющий ключевое значение в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Важный фактор»

Как отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, несмотря на то что Соединённые Штаты приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения, этот институт продолжит играть ключевую роль в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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«Ведь Соединённые Штаты не могут другим странам запретить вкладывать средства в ВОЗ, это невозможно. И сейчас усилия остальных государств должны быть направлены на перекрытие доли вливаний со стороны США — это около $500 млн в год, а также расширение помощи. В этом могут поучаствовать многие страны, в том числе Россия и Китай», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Брутер подчеркнул, что поддержка ВОЗ крайне необходима, поскольку структура выполняет важнейшие задачи.

«Организация сотрудничает с правительствами суверенных стран и осуществляет достаточно весомые функции — как консультативные, так и контролирующие. В данном случае речь идёт в первую очередь о контроле борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире. Кроме того, ВОЗ обобщает, анализирует информацию, которая ей поступает, и передаёт её в готовом виде всем странам мира. Учитывая, что контакт между государствами, поражёнными эпидемией коронавируса, не всегда возможен, это становится особенно актуально», — считает эксперт.

Как подчеркнул Брутер, именно поэтому увеличение финансирования ВОЗ — «важный фактор в борьбе с пандемией коронавируса».

«Ведь без средств никакой институт не будет работать, тем более такой глобальный, как Всемирная организация здравоохранения, у которой есть представительства во всех странах мира. В случае нехватки денег организация не сможет осуществлять свою уставную деятельность. При этом правительства стран мира не должны перекладывать ответственность за свои неудачи на ВОЗ», — отметил аналитик.

Штаб-квартира ВОЗ Reuters © Denis Balibouse/File

По мнению Владимира Шаповалова, ситуация вокруг Всемирной организации здравоохранения ярко показывает, что в поведении США «превалируют в настоящее время эгоистические интересы».

«Эта страна не только прекратила выплаты ВОЗ, но и не очень-то стремится помогать своим союзникам. Не говоря уже об обвинениях в адрес Китая», — констатировал эксперт.

Шаповалов подчеркнул, что в условиях пандемии «нет смысла кого-то винить, сводить старые счёты или пытаться усиливать позиции».