Глушаков: возможно, стоило закончить сезон и начать чемпионат с чистого листа

24 мая 2020     15
Глушаков: возможно, стоило закончить сезон и начать чемпионат с чистого листа

23 мая 2020, 23:29

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал возобновление чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

РИА Новости

«Хотелось уже закончить, поскольку все в отпуске, не знали сроки. С другой стороны, ты футболист и хочешь играть. И есть болельщики. Всё равно мы играем для них. Возможно, стоило бы закончить и начать чемпионат с чистого листа, чем гнать лошадей и доигрывать за месяц. Но зато наиграешься в футбол вдоволь. Есть составы, есть игроки, наверное, будет ротация», — заявил Глушаков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.

Ранее Глушаков признался, что был шокирован решением «Локомотива» не продлевать контракт с Сёминым.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В ООН высказались об объявленном талибами перемирии в Афганистане
В ООН высказались об объявленном талибами перемирии в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал объявленное на три дня талибами перемирие в Афганистане. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан …


Россиян развлекут опасными испанскими домохозяйками и Мироновым в роли Калигулы
Россиян развлекут опасными испанскими домохозяйками и Мироновым в роли Калигулы

Онлайн-кинотеатр Okko покажет премьеру спектакля по пьесе «Калигула» Альбера Камю с Евгением Мироновым в главной роли. Об этом сообщается в …


У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом. Об этом сообщает The …


СМИ: Россиянин Аскаров проведёт поединок на «Бойцовском острове» UFC
СМИ: Россиянин Аскаров проведёт поединок на «Бойцовском острове» UFC

23 мая 2020, 23:15 Шестой номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Аскар Аскаров проведёт свой следующий поединок …


Глушаков: возможно, стоило закончить сезон и начать чемпионат с чистого листа
Глушаков: возможно, стоило закончить сезон и начать чемпионат с чистого листа

23 мая 2020, 23:29 Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал возобновление чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости «Хотелось уже закончить, поскольку …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты