Глушаков высказался о нарушении карантина Промесом

30 марта 2020     7
Глушаков высказался о нарушении карантина Промесом

21:54

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал поступок своего бывшего партнёра по «Спартаку», ныне выступающего за «Аякс», Квинси Промеса, который недавно нарушил карантин.

@akhmatgrozny Twitter

«Он у нас отчаянный парень, я его хорошо знаю. Но надо соблюдать правила. Не нужно показывать себя героем. Может, он просто запутался в правилах. Думаю, с ним всё будет нормально. Квинси всегда был улыбчивым парнем, рубаха-парень», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

В социальных сетях появилось видео, на котором Промес вместе с нападающим «Гронингема» Дайшоном Реданом и несколькими друзьями играет в футбол на улице Амстердама, в то время как в Нидерландах в условиях карантина запрещено собираться компаниями.

После этого представитель пресс-службы «Аякса» заявил в интервью vtbl.nl, что клуб обсудит ситуацию с Промесом.

Ранее Глушаков заявил, что не боится заразиться коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

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