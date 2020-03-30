Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал поступок своего бывшего партнёра по «Спартаку», ныне выступающего за «Аякс», Квинси Промеса, который недавно нарушил карантин.
«Он у нас отчаянный парень, я его хорошо знаю. Но надо соблюдать правила. Не нужно показывать себя героем. Может, он просто запутался в правилах. Думаю, с ним всё будет нормально. Квинси всегда был улыбчивым парнем, рубаха-парень», — цитирует Глушакова «Чемпионат».
В социальных сетях появилось видео, на котором Промес вместе с нападающим «Гронингема» Дайшоном Реданом и несколькими друзьями играет в футбол на улице Амстердама, в то время как в Нидерландах в условиях карантина запрещено собираться компаниями.
После этого представитель пресс-службы «Аякса» заявил в интервью vtbl.nl, что клуб обсудит ситуацию с Промесом.
Ранее Глушаков заявил, что не боится заразиться коронавирусом.
Источник: Россия Сегодня
Сейчас читают:
|
С 31 марта в Евпатории перестанут ходить трамваи
Мера вынужденная, но временная. Чтобы люди сидели дома, а не ездили по городу, власти Евпатории приняли решение с 31 марта …
|
В Севастополе с 31 марта ужесточают карантинные меры
Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев ужесточил ограничительные меры, сообщает пресс-служба правительства. Так междугороднее автобусное сообщение приостанавливается не до 5 апреля, …
|
Вести Севастополь 30.03.2020. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – Режим самоизоляции. Соблюдают ли его севастопольцы. – Под медицинским наблюдением в городе – почти тысяча человек. …
|
В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом
21:49 В Московской области скончалась первая пациентка, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. АГН «Москва» Об этом информирует региональный …
|
Глушаков высказался о нарушении карантина Промесом
21:54 Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал поступок своего бывшего партнёра по «Спартаку», ныне выступающего за «Аякс», Квинси Промеса, который …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!