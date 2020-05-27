Гол-парашют Киммиха, неудачи «Боруссий» и разгром «Байера»: как Бундеслига почти лишилась борьбы за чемпионство

Гол защитника Йозуа Киммиха помог «Баварии» на выезде обыграть дортмундскую «Боруссию» в 28-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы на семь очков оторвались от своих главных преследователей и почти лишили турнир чемпионской интриги. В других матчах игрового дня «Боруссия» из Мёнхенгладбаха не смогла обыграть борющийся за выживание «Вердер», «Байер» потерпел разгромное поражение от «Вольфсбурга», а «Айнтрахт» и «Фрайбург» забили друг другу по три мяча.

Почти чемпионский гол Киммиха

Открывающую 28-й тур Бундеслиги игру между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» нельзя было назвать иначе как матчем за чемпионство. В гости ко второй команде турнирной таблицы приехали лидеры, имевшие четырёхочковый запас. В случае победы мюнхенцы могли выйти уже на семь баллов вперёд, что за шесть туров до конца сезона стало бы очень солидным отрывом.

Дортмундцы не стали менять свой состав после победы над «Вольфсбургом» и даже выпустили Матса Хуммельса, получившего в той игре травму ахилла. У «Баварии» же произошла одна замена — Серж Гнабри вышел на поле вместо Ивана Перишича. Ворота мюнхенцев привычно занял Мануэль Нойер, для которого этот матч стал 400-м в Бундеслиге. С тех пор как он дебютировал за «Шальке» в сезоне-2006/07, никто не провёл в чемпионате Германии так много игр.

Уже на первой минуте Нойер едва не испортил себе юбилей, когда выбил мяч прямо на Эрлинга Холанда. Норвежец был готов оформить 11-й гол в 11-м матче Бундеслиги, но Джером Боатенг вовремя выручил вратаря «Баварии». Как ни старался 19-летний нападающий, но других подобных моментов в первом тайме у него не было. Не всё ладилось и у главного бомбардира гостей Роберта Левандовски, который в шести последних матчах против своей бывшей команды забил 12 голов.

«Бавария» сильно прессинговала хозяев поля, и отличиться в её составе мог практически любой игрок. За две минуты до перерыва это сделал защитник Йозуа Кииммих. Он поддержал очередное наступление своей команды и «парашютом» забросил мяч за спину Роману Бюрки. Прекрасный гол позволил «Баварии» повести в счёте. «Боруссии» пришлось в перерыве провести две замены, чтобы попытаться изменить ситуацию.

Однако выход на поле Джейдона Санчо и Эмре Джана не дал должного эффекта. В составе дортмундцев самым опасным оставался Холанд, но и он из-за травмы не доиграл до финального свистка. «Бавария» довела матч до победы и выиграла у «Боруссии» в третий раз подряд с суммарным счётом 10:0. Наставнику мюнхенцев Хансу-Дитеру Флику удалось повторить рекорд Хосепа Гвардиолы, который выиграл 15 из 18 своих первых матчей в Бундеслиге во главе «Баварии». Его подопечные стали ещё ближе к восьмой подряд победе в чемпионате Германии, так как даже два их поражения в шести оставшихся матчах не позволят дортмундцам подняться на первое место.

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Разгром «Байера» и дубль защитника

Главная сенсация вторника грянула в Леверкузене. Местный «Байер», выигравший два первых после перерыва матча с общим счётом 7:2, был неожиданно разгромлен «Вольфсбургом». Гости победили со счётом 4:1, хотя в предыдущих восьми матчах с «Байером» лишь раз смогли победить и дважды сыграли вничью.

Хозяева довольно пассивно начали встречу, а у их главной звезды Кая Хавица, оформившего два дубля в двух предыдущих матчах, был всего один опасный момент после розыгрыша углового. Ещё меньше шансов отличиться в первом тайме было у гостей, но им повезло больше — Марин Понграчич на 43-й минуте превратил подачу Максимилиана Арнольда со штрафного в свой дебютный гол в Бундеслиге.

После перерыва «Вольфсбург» довольно неожиданно захватил инициативу и показал очень содержательный футбол. В основном гости старались заработать стандарты и попытать счастья в них, но и с игры им тоже удавалось забить. В течение 11 минут в середине второго тайма в ворота «Байера» залетели ещё три мяча, а Понграчичу удалось оформить дубль. Также отличились дважды ассистировавший хорвату Арнольд и Ренато Штеффен.

Леверкузенцы не смогли избежать разгрома. Хавец отметился одним неточным ударом, а вышедший в перерыве Юлиан Баумгартлингер сумел лишь сократить разницу в счёте до трёх голов. Семиматчевая беспроигрышная серия «Байера» прервалась заслуженной победой «Вольфсбурга», закрепившегося на шестом месте в турнирной таблице.

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Упущенный шанс Гладбаха

Осечкой «Байера» не смогла в полной мере воспользоваться мёнхенгладбахская «Боруссия», которая борется с леверкузенцами за место в Лиге чемпионов. В её матче с борющимся за выживание «Вердером» была зафиксирована нулевая ничья.

Бременцы таким результатом вполне могут гордиться. Хозяева поля впервые в этом сезоне избежали гола во втором матче подряд. Обороняться им приходилось в условиях острого дефицита игроков, многие из которых залечивают травмы. Порой «Вердер» даже переигрывал более амбициозного соперника и закончил матч с более приятной статистикой ударов в створ — семь против пяти. Из фаворитов бременцам осталось сыграть только с «Баварией», так что прописку в Бундеслиге им вполне по силам сохранить.

Гладбахцы же упустили шанс обойти не только «Байер», но и «Лейпциг», которому в 28-м туре предстоит встретиться с «Гертой». Подопечные Марко Розе набрали четыре очка в последних трёх матчах и показали худший старт после возобновления сезона среди команд первой пятёрки.

Шесть голов во Франкфурте и сейвы Шволова

«Айнтрахт» и «Фрайбург» провели самый результативный матч игрового дня. Встреча закончилась со счётом 3:3, а её главным героем стал вратарь гостей Александер Шволов, без которого его команда могла бы отстать от зоны еврокубков не на четыре, а на пять очков.

Франкфуртцы были решительно настроены на то, чтобы остановить серию из пяти поражений подряд, но пропустили первыми на 28-й минуте после удара Винченцо Грифо. Хозяева быстро ответили голом Андре Силвы, но развить успех не смогли из-за Шволова. Немецкий вратарь провёл один из лучших матчей в карьере и совершил 13 сейвов.

Полевые игроки «Фрайбурга» старались не отставать от своего голкипера и в середине второго тайма забили два мяча подряд. Но и хозяева поля проиграть в таком матче не хотели. Даити Камада и Тимоти Чэндлер добыли для «Айнтрахта» ничью, позволившую немного оторваться от зоны вылета.