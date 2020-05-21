Гончаренко заявил, что продление контракта с ЦСКА было чисто техническим моментом

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с армейцами.

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«До вынужденного отпуска мы с Бабаевым обсуждали продление контракта. Это был чисто технический момент. За всё время пребывания в ЦСКА не было такого, чтобы Гинер говорил: «Вы должны занять такое-то место». Цели всегда понятны, команда должна побеждать», — сказал Гончаренко в интервью комментатору Нобелю Арустамяну в прямом эфире Instagram.

Контракт белорусского специалиста был продлён до окончания сезона-2020/21.

Ранее Кириченко оценил решение ЦСКА продлить контракт с Гончаренко.