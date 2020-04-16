Горбачев призвал все страны сократить военные расходы из-за коронавируса

16 апреля 2020     13
Горбачев призвал все страны сократить военные расходы из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса всем государствам необходимо сократить свои военных бюджеты на 10-15 процентов и направить эти деньги на обеспечение безопасности человека. К этому первый и единственный президент СССР Михаил Горбачева призвал в своей статье в журнале Time.

Он предложил начать подготовку чрезвычайной сессии ООН и провести ее, когда ситуация стабилизируется. Главной темой на ней должны стать пересмотр всей мировой повестки и, в частности, снижение военных расходов, демилитаризация мировой политики, международных отношений и политического мышления.

Горбачев подчеркнул, что стоящие перед человечеством глобальные вызовы сейчас стали как никогда злободневны: нищета, неравенство, разрушение окружающей среды, истощение ресурсов земли и океанов, миграционный кризис. По его мнению, миру надо сконцентрироваться на гуманитарных целях: обеспечить всех пищей, водой, здоровой экологией и доступом к медицине. «Но все попытки будут тщетны, если правительства продолжат спускать деньги на гонку вооружений», — отметил политик.

Бывший советский лидер подчеркнул, что эпидемия сильнее всего ударила по незащищенным, бедным слоям населения, усугубила проблему неравенства. Он отметил необходимость «вырабатывать стратегию, готовиться, создавать резервы» ради спасения человека, и ответственность за это должны взять на себя власти всех стран. Горбачев уверен, что ни одно государство не сможет справиться в одиночку с новой угрозой, возникшей из-за инфекции. «Главная задача сегодня — одолеть нового, коварного врага. Параллельно надо думать о жизни после победы над ним», — заключил он.

Ранее Горбачева уже призывал все страны отказаться от милитаризма и пересмотреть основы мировой политики.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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