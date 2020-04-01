Горячая линия Федерации бокса и подарок больнице от «Динамо»: как спортсмены в России помогают бороться с коронавирусом

Спортивное сообщество в России продолжает оказывать поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Федерация бокса организовала оперативный штаб и горячую линию помощи тем, кто в условиях самоизоляции нуждается в медикаментах и продуктах. Организации удалось привлечь более 200 волонтёров во всех регионах страны. Футбольный клуб «Динамо» сделал пожертвование больнице в Коммунарке — игроки приобрели оборудование для клиники и инвентарь для отдыха врачей.

Мировой спорт уже давно подключился к борьбе с пандемией коронавируса и её последствиями. В России спортивное сообщество тоже не отстаёт. Организации, спортсмены и болельщики вносят посильный вклад в общее дело, стараясь не допустить стремительного распространения новой инфекции в стране и облегчить жизнь тем, кого она затронула.

Собственную инициативу проявила Федерация бокса России (ФБР). Она запустила оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который начал работу 31 марта сразу во всех регионах. В организации заявили, что намерены оказывать помощь российским спортсменам, тренерам, судьям и ветеранам спорта. При этом ограничиваться только спортивным сообществом в федерации не собираются: обратиться по горячей линии в штаб могут все желающие, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и многодетные семьи.

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«Многим спортсменам в следующем году ехать на Олимпийские игры, и им, как никому другому, нужно сейчас заботиться о здоровье и поддерживать спортивную форму. Сейчас единственным эффективным способом борьбы с распространением эпидемии коронавируса является самоизоляция, поэтому многим спортсменам будет необходима помощь в покупке еды, воды, средств дезинфекции. И Федерация бокса России постарается помочь всем спортсменам, независимо от вида спорта. Это наш долг, только вместе мы сможем преодолеть эти трудности!» — заявил генеральный секретарь ФБР Умар Кремлёв.

В штабе намерены уделить особое внимание помощи в соблюдении самоизоляции, соблюдать которую в полной мере сложно многим социально уязвимым слоям населения. Волонтёры оперативного штаба будут доставлять одноразовые маски и дезинфекторы для рук, а также помогать с доставкой продуктов и оказывать психологическую помощь.

«Каждый день число заболевших коронавирусом возрастает, поэтому сегодня настал момент, когда всему спортивному сообществу как никогда необходимо объединиться, сплотиться и протянуть руку помощи всем своим коллегам, всем спортсменам, которые оказались в условиях самоизоляции, а также тем людям, которые не могут позаботиться о себе в полной мере, максимально оградив их от возможных носителей вируса, и постараться сделать их самоизоляцию более комфортной и безопасной», — уверен Кремлёв.

Инициатива Федерации бокса России получила одобрение со стороны Министерства спорта: в ведомстве не только поддержали начинание, но и призвали всех неравнодушных оказывать посильную помощь тем, кто в ней особенно нуждается в разгар пандемии.

В первый день своей работы на горячую линию ФБР позвонили больше 200 человек, рассказали RT в оперативном штабе. Кроме тех, кто оставил заявку на получение помощи, было немало и пожелавших записаться волонтёром.

«У нас был очень активный первый день работы горячей линии. Мы приняли 235 заявок из различных регионов России, из них большинство на маски и антисептики, несколько на доставку продуктов и медикаментов, а остальные заявки поступили от волонтёров, которые захотели присоединиться к нашему движению как в Москве, так и в регионах. В основном звонили из Москвы и области, следом по популярности — Санкт-Петербург, из других городов поступало от одной до пяти заявок. Всего в проект вовлечено около 200 волонтёров», — рассказала руководитель оперативного штаба и горячей линии помощи ФБР Валерия Трабукки.

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Она отметила, что в число волонтёров должны будут также войти боксёры сборной России, когда у них закончится период карантина после олимпийского отборочного турнира, состоявшегося в Великобритании.

«Члены сборной недавно вернулись из Лондона, и теперь им надо было провести 14 дней в самоизоляции. После этого по возможности они тоже будут помогать с доставкой. Боксёры из региональных федераций тоже с нами, они поддержали нашу инициативу. Будем переадресовывать им запросы, поступившие в регионы. Уже были обращения от спортсменов и ветеранов спорта. Звонили не только те, кто связан с боксом, но и с другими видами спорта. Одна бабушка узнала о нас из Instagram, было приятно получить её отклик. Хочу обратить внимание, что все звонившие знают, что такое самоизоляция, и обязательно спрашивают про бесконтактную доставку, нужно ли принимать из рук в руки», — отметила Трабукки.

Не остались в стороне от насущных проблем и футболисты московского «Динамо». Они оказали помощь больнице в Коммунарке, в которую свозят со всей столицы инфицированных коронавирусом. О своём поступке игроки не стали сообщать публично, но об этом стало известно после того, как главврач больницы Денис Проценко прислал команде благодарственное письмо.

Оказалось, что футболисты за свой счёт оборудовали дополнительный шлюз на двух этажах больницы, а также приобрели инвентарь для отдыха медработников. В дальнейшем клуб намерен также помогать НИИ Склифосовского.

«Мы с самого начала, когда эпидемия стала распространяться, обратились к созданному штабу по борьбе с коронавирусом с вопросом, чем мы можем помочь. Идею активно поддержали футболисты нашей команды, которые пожертвовали средства на приобретение необходимых товаров. Это их гражданская позиция. В данном вопросе руководство клуба и команда проявили полную солидарность. Участие все принимали добровольно, собрали значительную сумму», — рассказал РИА Новости гендиректор «Динамо» Юрий Белкин.