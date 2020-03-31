Госдума рассматривает законопроекты по поддержке граждан и бизнеса в период пандемии COVID-19

Депутаты Государственной думы в рамках реализации поручений президента России рассматривают блок законопроектов, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания.

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Госдума рассматривает законопроекты по поддержке граждан и бизнеса в период пандемии COVID-19 10:02 RT Депутаты Государственной думы в рамках реализации поручений президента России рассматривают блок законопроектов, которые направлены на поддержку граждан и …



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