Губерниев рассказал о звонке тренера «Химок» после его высказывания про расширение РПЛ

1 мая 2020     1
Губерниев рассказал о звонке тренера «Химок» после его высказывания про расширение РПЛ

23:50

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что после его высказывания про возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) ему позвонил главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран.

РИА Новости © Сергей Гунеев

«О, горе мне! И снова гранд-скандал! Высказался в прямом эфире с коллегой Димой Егоровым про ФК «Химки»! Молвил, что негоже в высшей лиге играть за счёт бюджета области и города! И звонит грозный тренер «Химок» Юран! И давай Сергей высказывать!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По его словам, Юран заявил, что в «Химки» пришли спонсоры и клуб очень хочет попасть в РПЛ.

«Ежели спонсоры — милости просим, но тогда не трогайте областной и городской бюджеты, господа футболисты! Но ведь тронут, и ещё как! С детства за ФК «Химки», но в первой лиге!» — резюмировал Губерниев.

РПЛ, как и большинство европейских турниров, была приостановлена после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Губерниев негативно высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

Источник: Россия Сегодня

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