Гутерреш рассказал о поддержавших призыв к прекращению огня

30 апреля 2020     7
Гутерреш рассказал о поддержавших призыв к прекращению огня

20:39

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что призыв к прекращению огня уже поддержали 114 правительств, региональных организаций и религиозных лидеров.

«Призыв о прекращении огня получил широкий резонанс, и его поддержали 114 правительств, региональных организаций, религиозных лидеров и более 200 групп гражданского общества, охватывающих все регионы», — цитирует РИА Новости Гутерреша.

Он также сообщил, что среди поддержавших соответствующий призыв «16 вооружённых группировок».

В конце марта Гутерреш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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