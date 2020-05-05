ХК СКА подписал новый контракт с обладателем Кубка Колдера

5 мая 2020     7
ХК СКА подписал новый контракт с обладателем Кубка Колдера

11:50

Санкт-петербургский клуб СКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) подписал контракт с финским нападающим Миро Алтоненом.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с Алтоненом подписан вплоть до 30 апреля 2022 года. При этом зарплата хоккеиста не разглашается.

Алтонен известен по выступлениям за «Кярпят», «Витязь» и «Торонто Марлис». В составе команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) он стал обладателем Кубка Колдера. 

В прошлом сезоне Алтонен провёл за СКА и «Витязь» 45 встреч, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами.

Ранее стало известно, что бывший голкипер нижегородского «Торпедо» Андерс Линдбек продолжит карьеру в финском «Йокерите».

Источник: Россия Сегодня

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