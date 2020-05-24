IBU опубликовал календарь Кубка мира на сезон-2020/21

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание этапов Кубка мира по биатлону сезона-2020/21.

Сезон будет состоять из девяти этапов, первый из которых пройдёт 27—29 ноября в финском Контиолахти.

Затем пройдут этапы в Эстерсунде (Швеция), Хохфильцене (Австрия), Анси (Франция), Оберхофе и Рупольдинге (оба — Германия) и Антхольце (Италия).

С 9 по 21 февраля в словенской Поклюке пройдёт чемпионат мира, по завершении которого состоятся ещё три этапа — в Пекине (Китай) и Нове-Место (Чехия), а завершится сезон в Хольменколлене (Норвегия).

Ранее Драчёв заявил, что новых тренеров сборной России по биатлону утвердят в ближайшее время.