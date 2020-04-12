Идеальное утро Туктамышевой, подготовка Загитовой к ЕГЭ и пародия Ягудина: чем занимаются фигуристы на карантине

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась представлением об идеальном утре. Победительница Пхёнчхана-2018 Алина Загитова готовится к ЕГЭ, который ей предстоит сдать в нынешнем году. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин снял пародию на собственную короткую программу «Зима». Что происходит в мире фигурного катания во время карантина — в материале RT.

Шутка Туктамышевой и оригинальное платье Сотниковой

Из-за пандемии коронавируса у спортсменов появилось больше свободного времени для общения с поклонниками. Многие фигуристы активно рассказывают о своих предпочтениях и о том, что скрашивает их будни на карантине.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась своим видением идеального утра. Оказалось, для того чтобы начать день в хорошем настроении, ей нужно не так много.

«Выспаться, открыть глаза, выйти на небольшой балкон, с которого открывается прекрасный вид на море, много зелени вокруг, приготовлен горячий кофе любящим мужчиной, который уже ждёт тебя за столиком на этом балконе, и вы вместе наслаждаетесь моментом и тишиной раннего утра», — ответила Туктамышева на вопрос одного из подписчиков.

В мире фигурного катания ученица Алексея Мишина известна своим чувством юмора. На этот раз она сделала небольшую шуточную зарисовку на тему того, как ведут себя девушки в самоизоляции. В коротком ролике Туктамышева изобразила первый и последний день карантина. Сначала она спокойно ест бутерброды с чаем, а потом ей приходится в экстренном режиме заниматься спортом, чтобы похудеть.

А вот олимпийской чемпионке Пхёнчхана Алине Загитовой не до шуток. В нынешнем году она оканчивает школу, а значит, её ожидает ЕГЭ. Поэтому освободившееся время фигуристка проводит за подготовкой к экзамену.

Разумеется, будни Загитовой не ограничиваются учёбой. После паузы, взятой в декабре прошлого года, она всё ещё намерена вернуться на лёд, поэтому забывать о тренировках не стоит даже на карантине. В этом ей помогает отец, хоккейный тренер Ильназ Загитов.

«Когда папа — тренер», — подписала одну из фотографий спортсменка, добавив изображающий усталость эмодзи.

Кроме того, фигуристка продемонстрировала прекрасную форму, встав на руки. При этом она пошутила, что выполнила столь непростое упражнение, потому что ей было «нечего делать».

Чтобы развлечь себя и подписчиков в социальных сетях, многие фигуристы принимают участие в челленджах. К одному из самых оригинальных присоединилась чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова. Название #PillowChallenge передаёт его суть. Участнику необходимо создать себе наряд из подушек и одеял и поделиться результатом.

«Думаю, эти подушки мне даже идут», — написала Сотникова.

Самооценка Медведевой и предложение Тарасовой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не часто делится подробностями своей личной жизни, однако в репортаже Первого канала она рассказала об отношениях с матерью Жанной. Фигуристка призналась, что именно благодаря матери у неё есть всё то, что она имеет. При этом между ними случаются и разногласия.

«Если я что-то сделала и мне понравилось, я нравлюсь себе в зеркале, но сзади мама подходит: «Что-то ты как-то не очень сегодня выглядишь». Очень обижаюсь, очень сильно. Обижаться длительное время не умею. Так же, как и мама. Мы можем пофыркать друг на друга минут 15, потом ещё 15 минут помолчать и потом уже нормально начинаем общаться. Не бывает такого, что это длится днями. И ни с кем так не бывает», — заявила Медведева.

Кроме того, она поделилась своим отношением к макияжу. По словам спортсменки, она никогда не страдала низкой самооценкой, хотя и не считает себя «богиней».

«На макияж у меня уходит минут 15—20 каждое утро. Без такой процедуры я не могу начать день, это уже привычка. Если я вижу в зеркале уставшую, с синяками под глазами Женю, просто не смогу позволить себе выйти из дома, потому что знаю, что выгляжу неподобающе… Что у меня снаружи, то и внутри», — призналась Медведева.

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Некоторое время назад фигуристка отправилась в Японию для подготовки к ледовому шоу, в котором она исполнит роль волшебницы Сейлор Мун. Она заверила болельщиков, что с ней всё хорошо, так как после перелёта она сразу же села на карантин, а также обратилась к коллегам с призывом помочь в борьбе с коронавирусом.

Слова Медведевой оценила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Я, конечно, поддерживаю. Призыв прекрасный, но мы сможем это сделать, только когда вирус закончится. Как вариант, можем организовать показательное выступление, выручка которого пойдёт в фонд какой-либо больницы на помощь людям», — цитирует Тарасову Sport24.

Как и Загитовой, Медведевой пришлось завершить сезон раньше остальных коллег, хотя её наставник Брайан Орсер неоднократно говорил, что на данный момент подопечная демонстрирует свою лучшую форму.

По его словам, фигуристка улучшила скольжение, а также стала более сконцентрированной и уверенной.

«Я всегда говорю, что для результата требуется полтора года. Но вспомните, как слабо Медведева выглядела в короткой программе на Skate Canada. Мы двигались шаг за шагом на тренировках, закладывая базу, и через некоторое время ко мне подошли и сказали: «Боже, какой прогресс!» — приводит слова Орсера «Чемпионат» со ссылкой на интервью Skate Oakville.

Критика Плющенко и негодование Степановой

Пример того, как не унывать на карантине, показывают Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Они призывали поклонников не хандрить и уделить время хобби или изучению чего-то нового. Сами же экс-фигуристы ежедневно публикуют в социальных сетях забавные ролики о своих буднях.

Так, Ягудин записал пародию на свою знаменитую короткую программу «Зима», принёсшую ему золотую медаль Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Интересно, что на видео, снятом во дворе загородного дома, «присутствуют» и его наставники Татьяна Тарасова и Николай Морозов.

«Сегодня не без ошибок по сравнению с 2002-м, да и лет мне уже за 40, но с Татьяной Тарасовой и Николаем Морозовым море по колено! Они довольны прокатом остались, теперь ждём ваших оценок», — подписал видео Ягудин.

3 апреля в семье тренера Александра Жулина и его жены Натальи произошло пополнение. Пара уже воспитывает дочь Екатерину, у которой теперь есть младшая сестра. Чемпион мира 1993 года поделился фотографией с прогулки дочерей.

«Когда слова излишни», — подписал трогательный снимок Жулин.

А вот двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вновь столкнулся с критикой из-за тренировки сына Александра. Экс-фигурист, ныне возглавляющий свою академию, показал, как юный спортсмен садится на шпагат. Некоторые пользователи социальных сетей сочли такое упражнение чересчур суровым.

В свою очередь, Плющенко подчеркнул, что для профессионального спорта подобные тренировки необходимы.

«Если мы занимаемся профессиональным спортом и ставим задачу быть лучшими, то тренировки должны быть на максимуме. Если мы говорим про физическую культуру, это, конечно, какие-то банальные разминки и тренировка чисто для поддержания здоровья. Поэтому каждый выбирает свой путь», — пояснил Плющенко в интервью «Фонтанке».

Неприятная ситуация произошла с Александрой Степановой, выступающей в танцах на льду с Иваном Букиным. В некоторых иностранных СМИ появилась информация о том, что она нарушила антидопинговые правила и получила четырёхлетнюю дисквалификацию. На самом деле речь шла о бегунье Александре Степановой, действительно уличённой в употреблении запрещённых препаратов, о чём сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Фигуристка выразила недовольство работой журналистов.

«То, что такое пишут в нынешней ситуации, — это просто за гранью. Серьёзные издания транслируют свои материалы в интернете на весь мир. Подобные вещи могут навредить жизни спортсменов, это серьёзная тема. Очень жаль, что так безответственно относятся к нашей жизни, да и к своей работе тоже», — приводит слова Степановой ТАСС.