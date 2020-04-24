Иран заявил об отсутствии способных нести ядерное оружие ракет

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у Тегерана отсутствуют ракеты, которые позволяли бы нести ядерный заряд.

РИА Новости

«У Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, «спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять» столь ужасное вооружение», — написал Зариф в Twitter.

Зариф напомнил об этом после того, как запуск Ираном ракеты-носителя с военным спутником подвергся критике на Западе.

Ранее иранский МИД выразил протест США в связи с заявлением Дональда Трампа о готовности американских ВМС атаковать иранские корабли.