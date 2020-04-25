Испытание случаем: кто выиграет и кто проиграет от досрочного завершения сезона РПЛ

В случае ухудшения ситуации с пандемией коронавируса руководство РПЛ может отказаться от идеи возобновления текущего чемпионата и завершить его досрочно. Тогда обладатели путёвок в еврокубки и вылетающие в ФНЛ команды могут быть определены согласно их расположению в турнирной таблице по итогам 22-х туров. Кто останется в плюсе, а кто пострадает из-за прекращения сезона — в материале RT.

«Локомотив»

Серебряные медали РПЛ и место в групповом этапе Лиги чемпионов

Досрочное завершение чемпионата России по футболу больше других выгодно подопечным Юрия Сёмина. Если итоговое положение команд будет определено по итогам 22-х туров, железнодорожники останутся на второй строчке в турнирной таблице. Это позволит им не только второй год подряд взять серебряные медали, но и квалифицироваться напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. А ведь до гостевой победы над «Ростовом» в последнем матче перед уходом на карантин они занимали четвёртую строчку и находились в зоне Лиги Европы.

Стоит отметить, что изначально перспективы «Локомотива» в весенней части первенства казались довольно туманными. Осенью в игре коллектива наметился кризис, после чего железнодорожники не только не укрепили состав, но и лишились одного из двух здоровых форвардов. Фёдор Смолов отправился в «Сельту» на правах аренды, а в распоряжении наставника остался лишь Эдер. Да, в заявке ещё присутствовал Лука Джорджевич, но из-за разрыва крестообразных связок он выбыл как минимум до середины мая. В условиях пандемии коронавируса и отсутствия должных нагрузок он вряд ли сможет быстро набрать форму. Поэтому всерьёз рассчитывать на черногорца не приходится, даже если первенство возобновится в июне.

В пользу «Локомотива» мог бы говорить тот факт, что в оставшихся встречах его ожидали противостояния лишь с двумя топ-оппонентами в лице ЦСКА и «Спартака», но нестабильность в игре вполне могла бы стоить ему потери очков. Кроме того, на выступлении красно-зелёных была бы способна повлиять атмосфера внутри клуба. Ни для кого не секрет, что у руководства не самые лучшие отношения с Юрием Сёминым. Провальное выступление на заключительном отрезке чемпионата стало бы идеальным обоснованием для непродления контракта с тренером.

«Тамбов»

Сохранение прописки в РПЛ

Перед стартом весенней части подопечные Сергея Первушина считались одними из главных аутсайдеров. Во-первых, в оставшихся восьми турах им предстояло провести ряд тяжёлых встреч, которые могли поставить крест на сохранении прописки в элитном дивизионе. Помимо матчей с грандами в лице «Зенита», ЦСКА и «Спартака», «Тамбову» предстояло помериться силами с прямыми конкурентами за выживание. В подобных условиях скромному коллективу было бы очень непросто, а с учётом потери ряда заметных футболистов, включая Максима Осипенко и Бенито, борьба за выживание лишь усложнялась.

Кроме того, не в пользу клуба говорит тот факт, что он не обладает ни серьёзным финансированием, ни стадионом, пригодным для выступления в «высшем свете». В нынешнем сезоне «Тамбов» успел поиграть как в Саранске, так и в Нижнем Новгороде, что вызывало критику как со стороны собственных болельщиков, так и других футбольных деятелей.

В связи с этим, его выступление не вызывает серьёзного ажиотажа среди фанатов, что отражает статистика посещаемости. В среднем на домашних матчах с участием «волков» присутствует 6247 зрителей, что является вторым с конца показателем в РПЛ. В отличие от того же «Ахмата», в регионе не озабочены тем, чтобы всеми силами сохранить команду на плаву, поэтому предпочитают не тратиться ни на реконструкцию собственной арены, ни на трансферы. В этих условиях возможность избежать вылета кажется настоящим подарком.

«Оренбург»

Спасение от прямого вылета из РПЛ

В отличие от «Тамбова», в случае досрочной остановки сезона «Оренбург» не гарантирует себе сохранение места в Премьер-лиге, зато не вылетит напрямую и продолжит борьбу в стыковых матчах. Но с учётом того, что на коллективе многие уже успели поставить крест, подобное развитие событий кажется более чем благоприятным. Кроме того, в случае расширения РПЛ до 18 команд он вполне может избежать и этого стресса.

Несмотря на то, что клуб сумел избежать массовой распродажи в зимнее трансферное окно, в декабре его покинул главный тренер Владимир Федотов. Специалист считался главным активом команды и гарантом продолжения борьбы за место в РПЛ. В его отсутствие «Оренбург» взял четыре очка в четырёх встречах, но в двух последних проиграл со счётом 2:8. Всё это говорит о том, что смена наставника не прошла бесследно.

Положение «Оренбурга» осложнялось и тем фактом, что в на финише чемпионата его ожидал самый сложный календарь среди всех аутсайдеров. Ему предстояло сразиться с «Локомотивом», «Краснодаром», ЦСКА, «Ростовом», «Зенитом» и «Динамо». Учитывая нынешнее состояние коллектива, он вполне мог не набрать ни одного очка в этих матчах и оказаться на последней строчке турнирной таблицы.

«Краснодар»

Потеря шанса побороться за серебро и возможности впервые в истории выступить в Лиге чемпионов

Чёрно-зелёные могут стать одним из главных неудачников в случае отмены окончания сезона. Подопечные Мурада Мусаева начали чемпионат без ряда своих лидеров и были вынуждены сыгрываться по ходу, но всё равно оказались в числе главных претендентов на победу. И хоть «Краснодару» не хватило стабильности для борьбы с «Зенитом» за золото, для сражения за второе место его качеств оказалось вполне достаточно.

В таком случае они впервые в истории квалифицировались бы в групповой этап Лиги чемпионов. С учётом того, что уже с сезона-2021/22 всего один российский клуб будет напрямую попадать в число «счастливчиков», упустить подобный шанс было бы крайне обидно.

Особенно в связи с тем, что «Краснодар» не уступает «Локомотиву» ни по числу набранных очков (41), ни по личным встречам. Оба раза соперники сыграли вничью со счётом 1:1, а более высокую строчку железнодорожники занимают из-за лидерства по числу побед. Драматизма добавляет и тот факт, что вплоть до 22-го тура «быки» превосходили соперника на три очка, но неожиданно проиграли «Сочи».

«Ростов»

Неудачное завершение лучшего сезона под руководством Валерия Карпина

Настоящей неудачей окончание первенства обернётся и для «Ростова». Как минимум потому, что для него нынешний сезон стал лучшим в эпоху Валерия Карпина. Жёлто-синие великолепно смотрелись в первой части первенства, сохранили своих лидеров зимой и были готовы бороться за медали до последнего тура. В таком случае, они вполне могли повторить достижение четырёхлетней давности и отобраться в Лигу чемпионов. Но роковое поражение от «Локомотива» отбросило их на четвёртую строчку, которая оставляет им право рассчитывать на попадание в квалификацию второго по значимости европейского турнира.

Достаточно отметить, что в сезоне-2019/20 «Ростов» уже одержал 11 побед — четвёртый результат в российской истории клуба. С учётом того, что до конца сезона оставалось ещё восемь игр, южане вполне могли бы вплотную приблизиться к рекорду, установленному в эру Курбана Бердыева. Тогда жёлто-синие выиграли 19 встреч из 30 и взяли серебряные медали.

При этом у коллектива оставались шансы второй раз в истории занять второе место в РПЛ. С учётом неидеального состояния «Локомотива» и непредсказуемости «Краснодара», «Ростов» мог обойти своих конкурентов на финишной прямой. Да, на бумаге у подопечных Валерия Карпина самое сложное расписание среди конкурентов, но во многом из-за матча с «Зенитом». При этом он должен был состояться лишь в 30-м туре, к которому сине-бело-голубые наверняка решили бы все турнирные задачи, и, соответственно, лишились бы мотивации.

«Ахмат»

Вылет в ФНЛ после 12 сезонов подряд в РПЛ

При этом ситуация «Ахмата» ещё более плачевная. В 2008 году грозненский клуб второй раз в истории пробился в РПЛ и с тех пор ни разу не покидал высший дивизион страны, а последние пять лет и вовсе регулярно входил в топ-10. В связи с этим будет крайне несправедливо, если он лишится прописки в Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.

Грозненцы входят в десятку по стоимости состава (по версии Transfermarkt), чуть менее €6 млн уступая «Ростову», а также занимают седьмое место по посещаемости домашних матчей. Суммарно на 12 играх коллектива присутствовало 162 774 болельщика. Это как минимум свидетельствует о том, что руководство готово тратить деньги на формирование команды, а фанаты — её активно поддерживать.

В плане расписания «Ахмату» не позавидуешь, ведь ему предстояло бы сразиться с ЦСКА, «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром», но ключевыми обещали стать встречи с соседями по таблице. Нет никаких сомнений, что подопечные Игоря Шалимова были способны расправиться с прямыми конкурентами и отыграть трёхочковое отставание от «Рубина» и «Оренбурга».