Источник: «Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за €150 млн

Испанская «Барселона» отказалась от продажи в английский «Манчестер Юнайтед» 17-летнего форварда Ансу Фати.

Об этом сообщает The Times. По информации источника, английский клуб на прошлой неделе сделал два предложения по 17-летнему футболисту: первое составило €100 млн, а во втором клуб готов был добавить €50 млн бонусных выплат.

В текущем сезоне Фати сыграл 24 матча, в которых забил пять мячей, отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов потратить €120 млн на покупку Роналду.