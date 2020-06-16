Источник: «Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за €150 млн

16 июня 2020     10
Источник: «Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за €150 млн

21:13

Испанская «Барселона» отказалась от продажи в английский «Манчестер Юнайтед» 17-летнего форварда Ансу Фати.

Об этом сообщает The Times. По информации источника, английский клуб на прошлой неделе сделал два предложения по 17-летнему футболисту: первое составило €100 млн, а во втором клуб готов был добавить €50 млн бонусных выплат.

В текущем сезоне Фати сыграл 24 матча, в которых забил пять мячей, отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов потратить €120 млн на покупку Роналду.

Источник: Россия Сегодня

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Источник: «Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за €150 млн
Источник: «Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за €150 млн

21:13 Испанская «Барселона» отказалась от продажи в английский «Манчестер Юнайтед» 17-летнего форварда Ансу Фати. Об этом сообщает The Times. По информации …



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