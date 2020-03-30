00:16
Самолёт, выполнявший рейс из Сочи в Москву, сел в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности левого двигателя.АГН «Москва» © Андрей Никеричев
Источник: Россия Сегодня
00:16
Самолёт, выполнявший рейс из Сочи в Москву, сел в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности левого двигателя.АГН «Москва» © Андрей Никеричев
Источник: Россия Сегодня
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Источник: рейс из Сочи приземлился после сигнала об отказе двигателя
00:16 Самолёт, выполнявший рейс из Сочи в Москву, сел в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности левого двигателя. АГН «Москва» …
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