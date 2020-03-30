Источник: рейс из Сочи приземлился после сигнала об отказе двигателя

Самолёт, выполнявший рейс из Сочи в Москву, сел в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности левого двигателя.

Источник: рейс из Сочи приземлился после сигнала об отказе двигателя 00:16 Самолёт, выполнявший рейс из Сочи в Москву, сел в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности левого двигателя. АГН «Москва» …



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