Источник: ТАИФ на 70% сократит финансирование «Рубина» и «Нефтехимика»

22 апреля 2020     13
Источник: ТАИФ на 70% сократит финансирование «Рубина» и «Нефтехимика»

15:35

Руководство компании ТАИФ, генерального спонсора казанского футбольного клуба «Рубин», приняло решение о сокращении финансирования коллектива 70%.

© РИА Новости

Об этом сообщает Metaratings.

По информации «Бизнес Online», ТАИФ выделил на текущий сезон 2 млрд рублей. Следовательно, после сокращения казанцам выделят 600 млн на следующий сезон.

Кроме того, на 70% сократится и финансирование выступающего в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижнекамского «Нефтехимика».

Ранее сообщалось, что «Рубин» является главным претендентом на Шатова.

Источник: Россия Сегодня

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