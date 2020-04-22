Источник: ТАИФ на 70% сократит финансирование «Рубина» и «Нефтехимика»

Руководство компании ТАИФ, генерального спонсора казанского футбольного клуба «Рубин», приняло решение о сокращении финансирования коллектива 70%.
Об этом сообщает Metaratings.
По информации «Бизнес Online», ТАИФ выделил на текущий сезон 2 млрд рублей. Следовательно, после сокращения казанцам выделят 600 млн на следующий сезон.
Кроме того, на 70% сократится и финансирование выступающего в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижнекамского «Нефтехимика».
Ранее сообщалось, что «Рубин» является главным претендентом на Шатова.
Источник: Россия Сегодня