Источник: ТАИФ на 70% сократит финансирование «Рубина» и «Нефтехимика»

Ранее сообщалось , что «Рубин» является главным претендентом на Шатова.

Кроме того, на 70% сократится и финансирование выступающего в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижнекамского «Нефтехимика».

По информации «Бизнес Online», ТАИФ выделил на текущий сезон 2 млрд рублей. Следовательно, после сокращения казанцам выделят 600 млн на следующий сезон.

Об этом сообщает Metaratings .

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