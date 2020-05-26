Источник: у задержанного тренера Исмаилова нашли около 2 кг наркотиков

26 мая 2020     14
Источник: у задержанного тренера Исмаилова нашли около 2 кг наркотиков

16:48

Стали известны новые подробности ареста Владимира Осии — тренера российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.

© maga_isma Instagram

Об этом сообщает Telegram-канал 112. По информации источника, у Осии полиция обнаружила белый порошок массой 1,842 кг, оказавшийся кокаином. Вещество было обнаружено при обходе территории возле пятого подъезда дома Осии. Сообщается, что тренер успел выбросить наркотики в окно.

В отношении Осии возбуждено дело за хранение наркотиков в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что тренер Исмаилова задержан по подозрению в организации убийства.

Источник: Россия Сегодня

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