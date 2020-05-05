Источник: УЕФА не будет рекомендовать отказываться от системы «осень — весна»

Ранее сообщалось , что УЕФА может лишить клубы из Нидерландов одной путёвки в еврокубки.

По информации СМИ, из-за пандемии коронавируса УЕФА был намерен рекомендовать федерациям временно перейти на систему проведения внутренних турниров «весна — осень».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует рекомендовать национальным федерациям отказываться от проведения чемпионатов по системе «осень — весна» из-за пандемии коронавируса.

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