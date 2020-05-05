Источник: УЕФА не будет рекомендовать отказываться от системы «осень — весна»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует рекомендовать национальным федерациям отказываться от проведения чемпионатов по системе «осень — весна» из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации СМИ, из-за пандемии коронавируса УЕФА был намерен рекомендовать федерациям временно перейти на систему проведения внутренних турниров «весна — осень».
Ранее сообщалось, что УЕФА может лишить клубы из Нидерландов одной путёвки в еврокубки.