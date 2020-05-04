Источник: в Бундеслиге планируют возобновить чемпионат 15 мая

Чемпионат Германии по футболу может быть возобновлён уже в середине мая.

Об этом сообщает vbetnews. По информации источника, руководство Бундеслиги ожидает одобрения немецких властей. Решение по этому поводу должно будет принято в среду.

Бундеслига была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В случае, если чемпионат будет возобновлён в мае, немецкая лига станет первым турниром в Европе, который вернулся после паузы.

Ранее сообщалось, что два клуба Бундеслиги готовыначать командные тренировки.