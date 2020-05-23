Источник: в Москве неизвестный захватил заложников в банке

В Москве сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной, который, предположительно, удерживает в заложниках шесть человек в отделении банка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

РИА Новости

«Идут переговоры с предполагаемым захватчиком», — заявил источник.

Также он заявил, что силовики расширили зону оцепления вокруг отделения банка.

При этом как заявили в московском транспорте, движение от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка перекрыто.

В апреле в Пятигорске задержали мужчину, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске.