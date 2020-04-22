Итальянский врач оценил работу российских специалистов в Бергамо

22 апреля 2020     8
Итальянский врач оценил работу российских специалистов в Бергамо

06:16

RT

Глава полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти оценил работу и профессиональные навыки российских военных медиков, которые были направлены в Италию в рамках помощи в борьбе в коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в Минобороны России, итальянский врач отметил, что его российские коллеги ведут самых сложных пациентов.

«Первые недели работы дали очень важные результаты. Этот госпиталь позволил облегчить деятельность главной больницы провинции. Это касается и работы с пациентами с низкой и средней степенями тяжести болезни, и пациентов отделения интенсивной терапии», — цитирует его ТАСС.

Волотти отметил, что из госпиталя выписаны 29 пациентов, восемь человек «покинули отделение реанимации, которым управляют наши российские коллеги».

«Но главное— пока в данном госпитале нет ни одного смертного случая. Если сравнить сегодняшнее положение дел с ситуацией, которая была несколько недель назад, то, конечно же, сейчас нагрузка не такая большая в плане численности пациентов, — добавил он.

16 апреля российские военные медики приступили к лечению пациентов с лёгкой и среднетяжёлой формой коронавирусной инфекции в терапевтическом отделении полевого госпиталя Бергамо.

21 апреля стало известно, что врачи России и Италии вылечили 29 пациентов с коронавирусом в Бергамо.

Источник: Россия Сегодня

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